Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfallflucht vor der Grundschule in Wietze

Celle (ots)

Am Montag, 26.08.2019 wurde um 13:20 Uhr in Wietze in der Schulstraße ein gegenüber dem Schulgebäude parkender Mini bei einem Einparkvorgang durch einen hellblauen Ford C-Max beschädigt. Der unbekannte, männliche Verursacher habe sich laut einer Zeugenaussage zunächst beide Fahrzeuge angeschaut und sich dann in Richtung Steinförder Straße unerlaubt entfernt. Zu dieser Zeit haben sich mehrere Personen vor der Schule aufgehalten. Zeugen, die zum Unfallhergang oder zu einem kürzlich an der rechten Seite beschädigten blauen Ford C-Max Angaben machen können, werden aufgefordert sich bei der Polizei Wietze unter 05146/500090 zu melden.

