Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Erneuter Einbruch mit Gullydeckel

Celle (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in der Nacht zu heute. Gegen 01:30 Uhr suchten Unbekannte das Vereinsheim des MTV Eintracht in der Nienburger Straße auf. Kurz zuvor nahmen sie einen Gullydeckel aus dem Rinnstein an sich und warfen damit eine Fensterscheibe ein. Über das Fenster verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Vereinsheim und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Sie entwendeten 12 Flaschen alkoholischer Getränke, die in einem nahegelegenen Grünstreifen an der Nienburger Straße aufgefunden wurden.

Hinweise zu der Tat werden unter Tel.: 05141/2770 erbeten.

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

