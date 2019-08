Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in DB-Reisezentrum

Celle (ots)

Vergangene Nacht brachen unbekannte Täter in das Reisezentrum der Deutschen Bahn im Bahnhof Celle ein. Sie verschafften sich Zutritt zum Tresorraum und hebelten Tresorfächer auf. Hier entwendeten sie einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Tatzeit dürfte zwischen 22.00 Uhr gestern Abend und den heutigen frühen Morgenstunden liegen. Zeugen, die in der letzten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Bahnhof wahrgenommen haben, sollten sich bei der Polizei in Celle unter 05141/277-215 melden.

