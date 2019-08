Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Becklingen - Einbruch in Bauernhaus

Celle (ots)

Während die Geschädigten einen Mittagsschlaf machten, verschafften sich unbekannte Täter am vergangenen Samstag (24.08.), zwischen 14.15 und 15.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bauernhaus in Becklingen. Die Einbrecher durchsuchten im Erdgeschoss alle Räume und stahlen schließlich das Portemonnaie der Bewohnerin. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215 oder auch die Polizei in Bergen unter Telefon 05051/47166-0.

