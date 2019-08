Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - 19-Jähriger schon am Nachmittag betrunken mit dem Auto unterwegs

Celle (ots)

Polizeibeamte aus Celle haben am Sonntagnachmittag einen alkoholisierten Fahrzeugführer in der Schuhstraße kontrolliert. Der 19-Jährige Hermannsburger hatte sich in seinen VW gesetzt und war losgefahren, obwohl ihm klar gewesen sein dürfte, dass er zu viel getrunken hatte. Während der Kontrolle schwankte er und "pustete" schließlich mehr als 2 Promille. Als die Polizisten seinen Führerschein beschlagnahmten, fragte der junge Mann erstaunt, wie er denn in Zukunft zur Arbeit kommen solle. Diese Frage wird er selber klären müssen. Es folgten eine Blutprobe und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

