Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Hochwertiges E-Bike bei Berger Feierabend entwendet

Celle (ots)

Während des "Berger Feierabends" am vergangenen Mittwoch (21.08.2019)stahlen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 21.10 und 22.30 Uhr ein hochwertiges, anthrazitfarbenes E-Bike der Marke Kalkhoff, Typ Select Premium, 28 Zoll. Das Rad war auf dem Friedensplatz in Höhe der Einmündung der Straße "Am Museum" abgestellt und mit einem Bügelrahmenschloss gesichert. Auffällig an dem Fahrrad ist ein Aufkleber der Firma Zweirad Eilmes. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Bergen unter 05051/47166-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell