Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Diebstahl aus offenem Cabrio

Celle (ots)

Ein offenes Cabrioverdeck lockte am Sonntagmittag in der Zeit zwischen 12.35 und 12:50 Uhr Diebe in der Albert-Köhler-Straße an. Der Eigentümer hatte sein Lederkartenetui im geparkten Wagen liegenlassen. Die unbekannten Täter hatten es nun nicht schwer und entwendeten das Etui samt Kreditkarten, Führerschein und Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell