POL-CE: Celle - PKW Skoda beschädigt und geflüchtet

Einen größeren Schaden verursachte gestern Nachmittag ein unbekanntes, vermutlich rötliches Fahrzeug auf dem Parkplatz des Real-Einkaufszentrums "An der Hasenbahn". Der Fahrer eines weißen Skoda Octavia hatte seinen Wagen gegen 14.40 Uhr auf dem Parkplatz in einer Parklücke abgestellt. Als er etwa 20 Minuten später vom Einkaufen zurückkehrte, stellte er fest, dass die rechte Fahrzeugseite massiv beschädigt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

