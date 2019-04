Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert - 32-Jähriger verletzt

Stuttgart-West (ots)

Beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn ist am Donnerstagnachmittag (11.04.2019) ein 32 Jahre alter Mercedesfahrer leicht verletzt worden. Der 32-Jährige fuhr mit seinem Mercedes Sprinter gegen 15.10 Uhr die Bebelstraße in Richtung Fritz-Elsas-Straße entlang. An der Kreuzung zur Schwabstraße fuhr er zunächst auf dem Geradeausfahrstreifen in die Kreuzung ein, wollte dann aber nach links in die Schwabstraße abbiegen und stieß mit der Stadtbahn der Linie U 34 zusammen, die in die gleiche Richtung unterwegs war. Der Mercedesfahrer wurde dabei leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um ihn. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

