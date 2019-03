Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeibeamte durch betrunkenes Paar verletzt

PI Grünstadt (ots)

Am Freitag Abend wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Grünstadt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem streitenden Paar in einer Privatwohnung in Grünstadt gerufen. Nach Trennung der beiden stark alkoholisierten Streitenden, die bei einem Bekannten zu Besuch waren, sollten diese der Wohnung verwiesen werden. Darauf reagierten sie verbal höchst aggressiv und mussten schließlich durch die Polizei aus der Wohnung verbracht werden. Hiergegen wehrte sich zunächst der Mann massiv durch Losreißen, Schläge und Tritte und musste deshalb gefesselt werden. Daraufhin mischte sich seine Partnerin ein und versuchte dies zu verhindern. Auch sie musste gefesselt werden. Bei der Fesselung trat und schlug der Mann weiter um sich und verletzte hierbei eine Polizeibeamtin. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnten beide schließlich zur Dienststelle verbracht werden. Beide erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

