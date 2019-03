Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Wochenendhaus

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 17.00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Balkontür eines Wochenendhauses am Lochacker auf und gelangten so in die Wohnräume. Die Höhe des entstandenen Schaden steht bislang noch nicht fest. Im Zusammenhang mit der Tat wurde bekannt, dass in diesem Bereich ein silberfarbener Kleinwagen unterwegs war.

Hinweise zu Tat und dem Pkw erbittet die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

