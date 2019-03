Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Verkehrsunfallflucht Sachschaden hinterlassen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Mercedes mit ausländischem Kennzeichen beschädigte gestern Nachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Bayernplatz einen geparkten Pkw. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer rückwärts an dem geparkten silberfarbenen Mercedes vorbeifuhr und ihn dabei an der Stoßstange und Rückleuchte beschädigte. Der Fahrer stieg kurz aus und begutachtete den verursachten Schaden, stieg jedoch wieder in sein Fahrzeug und fuhr weg. Der Sachschaden beträgt ca. 800 Euro.

