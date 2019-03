Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag wurden in Bad Dürkheim in der Zeit von 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten, zwei Fahrzeugführer, die während der Fahrt telefoniert hatten und ein Fahrzeug mit mangelhafter Bereifung festgestellt.

