Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch: Roller-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag kurz nach 10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Roller-Fahrer die Massengasse und überholte in Höhe des Anwesens Nr. 93 ein Auto. Beim Wiedereinscheren musste er plötzlich abbremsen, da der vor ihm liegende Verkehr aufgrund Gegenverkehrs stockte. Der aus Nußloch stammende Mann stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle in einem Heidelberger Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Sein Roller, an dem Schaden von mehreren hundert Euro entstand, wurde auf dem Gelände des Bauhofes abgestellt.

