Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Verkehrsunfall auf der B37

Eberbach (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 76-jähriger BMW Fahrer in Eberbach die Uferstraße um links in die Friedrichstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine Suzuki-Fahrerin die Friedrichstraße und missachtete beim Abbiegen in die Uferstraße die Vorfahrt des BMW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden von 3.000 EUR entstand. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Yasmin Steinhauser

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell