Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Fahrraddiebstahl verhindert

Mainz (ots)

Montag, 15.07.2019, 23:30 Uhr

Eine 20-jährige beobachtet, wie ein unbekannter Mann in der Dominikanerstraße versucht, Fahrräder zu entwenden. Als er das Fahrrad der 20-Jährigen angeht, spricht sie ihn an. Daraufhin packt er sie am Arm und schubst sie. Zusammen mit einer Freundin, die sie hinzuruft, gelingt es den beiden, dem Mann das Fahrrad zu entreißen, woraufhin er lachend davon geht.

Personenbeschreibung:

- Mann

- kurze dunkle Haare

- ca. 30 bis 40 Jahre

- kräftig

- ca. 1,70 m

- dunkle Kleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell