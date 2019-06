Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Viele Verstöße bei Schwerpunktkontrollen der Polizei

Lingen (ots)

Wie bereits berichtet führt der der Einsatz- und Streifendienst der Polizei Lingen in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Osnabrück aktuell ein Verkehrsprojekt durch. Zielrichtung ist die Überwachung des Straßenverkehrs mit Schwerpunkt auf Geschwindigkeitsmessungen. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Osnabrück besetzen dafür im Stadtgebiet Lingen und in den angrenzenden Altkreisen unterschiedliche und regelmäßig wechselnde Kontrollstellen. Sieben Polizistinnen und Polizisten haben am heutigen Vormittag im Bereich des Forstwegs und an der Meppener Straße, Ecke Schüttelsand, Geschwindigkeitskontrollen mit der Laserpistole durchgeführt. Insgesamt wurden 19 Geschwindigkeitsverstöße, davon zwei im Bußgeldbereich, festgestellt. Ein 42-jähriger Motorradfahrer war auf der Meppener Straße mit 117 statt der erlaubten 70 Kilometern in der Stunde unterwegs. Neben einer erheblichen Geldbuße erwartet ihn ein Fahrverbot von einem Monat. Zu den Geschwindigkeitsverstößen mussten die Beamtinnen und Beamten außerdem mehrere Handy- und Sicherheitsgurtverstöße ahnden. Voraussichtlich bis Jahresende werden diese Kontrollen durch die Bereitschaftspolizei Osnabrück und den Einsatz- und Streifendienst Lingen fortgesetzt.

