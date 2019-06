Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Sachbeschädigung an Schule

Dalum (ots)

Bereits Ende Mai, vermutlich über Himmelfahrt, ist es an der Geschwister-Scholl-Schule zu einer Sachbeschädigung durch Unbekannte gekommen. Beim sogenannten C-Gebäude wurde ein Spielgerät aus Holz so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es für die Kinder nicht mehr zu benutzen ist. Die Gemeinde schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

