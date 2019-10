Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsüberwachung Abbiegeverbot Exterstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, 30.09.2019 wurde das Abbiegeverbot von der Landauer Straße in die Exterstraße im Zeitraum von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr überwacht. Das Abbiegeverbot wurde für den Zeitraum des Weinfestes zur besseren Verkehrssteuerung eingerichtet. In diesen 30 Minuten bogen 13 Verkehrsteilnehmer verkehrswidrig ab, ein Autofahrer war nicht angegurtet.

