Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Exhibitionist in Günter-Klotz-Anlage

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag exhibierte sich ein bislang Unbekannter in der Günter-Klotz-Anlage gegenüber einer 67-Jährigen. Die Frau war gegen 15.15 Uhr zu Fuß in der Anlage unterwegs. In Höhe des Bootsstegs beim Rudersee bemerkte sie einen Mann im Gebüsch. Dieser exhibierte sich dann der Frau gegenüber. Die 67-Jährige wandte sich ab, ging nach Hause und verständigte die Polizei. Der Mann wird als ca. 20 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß und sehr schlank mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine Basecap und machte einen ungepflegten Eindruck. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell