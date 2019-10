Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Handfester Streit unter Pakistanern

Weingarten (ots)

Vier Pakistaner trafen sich am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr, in den Viehwiesen in Weingarten. Das Treffen, das zunächst zur Aussprache zwischen einem 20-Jährigen und einem 24-Jährigen dienen sollte, mündete in einen handfesten Streit. Die beiden Parteien beschuldigten sich im Nachhinein gegenseitig, mit dem Streit begonnen zu haben. Der 20-jährige Pakistani wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und für weitere Maßnahmen auf die Polizeidienststelle verbracht. Der 24-Jährige musste durch hinzugerufene Rettungskräfte zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die jeweiligen Begleiter im Alter von 32 und 44 Jahren wurden nicht verletzt. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte der genaue Hintergrund des Streits bislang nicht in Erfahrung gebracht werden.

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0721 96718-0 an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt.

