Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei fasst Drogenkurier am Bahnhof Herzogenrath und nimmt mit Haftbefehl gesuchten Straftäter am Hauptbahnhof in Aachen fest

Aachen und Herzogenrath (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend bei einer Kontrolle am Bahnhof Herzogenrath einen Drogenkurier gefasst. Dieser hatte in einem Plastikbehältnis 10 Ecstasytabletten und im Genitalbereich 64 Gramm Amphetamin versteckt gehabt. Der Ecstasytabletten wollte er sich noch während der Kontrolle entledigen, was die Beamten jedoch bemerkten. Bei seiner später durchgeführten Durchsuchung wurden keine weiteren Beweis- sowie Betäubungsmittel mehr aufgefunden. Gegen den 25-jährigen Deutschen wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Danach konnte er seine Reise fortsetzen. Der Vorgang wird zuständigkeitshalber an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aachen zwecks weiterer Ermittlungen übergeben.

In einem weiteren Fall ist am Hauptbahnhof in Aachen ein 32-jähriger Eritreer festgenommen worden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Körperverletzung und Beleidigung. Da er die zur Strafvollstreckung gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 1690, - Euro nicht zahlen konnte, muss er jetzt eine ersatzweise verhängte Freiheitsstrafe von 169 Tagen absitzen. Er wurde nach Eröffnung des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

