Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei gelingt erneuter Erfolg gegen die "Sprayer-Szene"

Haltern am See/Dülmen (ots)

Nach bereits mehreren Festnahmen im Oktober, konnten Bundespolizisten gestern (15. Oktober) erneut zwei junge Männer stellen, die zuvor eine S-Bahn mit Farbe besprüht hatten.

In den gestrigen frühen Morgenstunden beobachteten Bundespolizisten am Bahnhof in Haltern am See Personen, die offensichtlich eine dort abgestellte S-Bahn mit Farbe besprühten. Die Einsatzkräfte näherten sich der dortigen Örtlichkeit und forderten zwei Männer auf, sich zu stellen. Allerdings versuchten die deutschen Staatsangehörigen im Alter von 22 Jahren zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung durch Bundespolizisten und auch einen Diensthund, der einen Täter verbellte, wurden die zwei jungen Männer aus Dülmen jedoch gestellt. Sie wurden vorläufig festgenommen. Bei einer späteren Durchsuchung wurden diverse Beweismittel wie Sprühdosen und Sprühknöpfe sichergestellt. Eine Aufnahme des Schadens an der S-Bahn ergab, dass zuvor eine Fläche von etwa 20qm mit Farbe besprüht worden ist.

Gegen die zwei Männer sind Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden. Die Dülmener wurden später nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

