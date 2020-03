Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Versuchter Handtaschenraub - Täter flüchtig - Seniorin schwer verletzt

Aachen (ots)

Letzten Samstag (28.03.2020) gegen 16.55 Uhr war eine 78-jährige Seniorin zu Fuß auf dem Gehweg der Schönforststraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 74 näherte sich ihr ein bislang unbekannter Täter von hinten und sprach sie unter einem fiktiven Vorwand an. Noch bevor sie antwortete, riss der Täter an ihrer Handtasche, die sie über ihrer rechten Schulter trug. Mehrfach riss der Täter am Schulterriemen und schubste die Dame. Durch die erhebliche Gewalteinwirkung fiel die Geschädigte zu Boden und verletzte sich schwer; ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ohne Beute flüchtete der Täter in Richtung Lintert Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlank, kurze braune Haare, bekleidet mit einer dunkelgrauen Jeanshose und einer dunkelgrauen Jacke, er sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (bg)

