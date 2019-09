Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Jungen bewarfen Rollerfahrerin

Kleve (ots)

Am Dienstag, 24.09.2019, ist eine Rollerfahrerin aus einer Gruppe von fünf Jungen mit Gegenständen beworfen worden. Die 32-jährige Frau aus Kleve war mit ihrem Fahrzeug gegen 12.30 Uhr auf der van-den-Bergh-Straße in Richtung Klever Bahnhof unterwegs, als sie die Jungen wahrnahm und im gleichen Moment von einem harten Gegenstand an der Schulter getroffen wurde. Als die Rollerfahrer wendete und die Jungen ansprach, stellte sie fest, dass es sich offenbar um Engländer handelt, die wegliefen und in einen Pkw einstiegen. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

