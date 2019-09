Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Junger Mann überfallen

Geldern (ots)

Opfer eines Straßenraubes wurde am frühen Dienstagabend, 24.09.2019, ein 17-jähriger Jugendlicher aus Geldern. Er hatte gegen 20.30 Uhr einen Freund zum Gelderner Bahnhof gebracht und war auf dem Rückweg nach Hause. Auf dem Spielplatz zwischen der Straße Am Stadtgraben und der Vogteistraße wurde er durch zwei vermummte Männer eingeholt, die ihn zu Boden rissen und ihm die Sportschuhe raubten. Der Versuch, auch sein Handy zu rauben, scheiterte am Widerstand des Jungen. Auch der zweite Versuch, als ihm die Räuber die Beine wegtraten und er einen Faustschlag erhielt, schlug fehl. Daraufhin entfernte sich die Verdächtigen in Richtung Bahnhofstraße. Sie werden mit ca. 1,70 Meter groß, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke, beschrieben. Einer der Täter trug einen schwarz-weiß karierten Schal. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

