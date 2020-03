Polizei Aachen

POL-AC: Busfahrer verweigert Mann ohne Fahrschein die Mitfahrt - Fahrgast zeigt sich in auffälliger Art und Weise damit nicht einverstanden

Aachen (ots)

Dienstagnachmittag (24.03.2020) gegen 15.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall an einer Bushaltestelle am Löhergraben. Ein auf der Straße stehender Fahrgast hatte sich in unsittlicher Art und Weise gezeigt, nachdem ein Busfahrer ihm die Mitfahrt im Bus aufgrund eines fehlenden Tickets verweigert hatte. Zwei jugendliche Zeuginnen beobachten die Tat zufällig und riefen eine Polizeistreife zu Hilfe. Die Beamten kontrollierten den 35- jährigen Tatverdächtigen, führten ein sogenanntes Gefährdergespräch mit ihm und verwiesen ihn anschließend des Platzes. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung gegen den 35- Jährigen. Zur Tatzeit war dieser Teilnehmer des landesweiten "Kurs"- Programms (Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern). (pw)

