Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Unfallflucht

Hörstel (ots)

Am Mittwoch (25.07.2019), in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 11.30Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Hörstel, an der Bahnhofstraße, ein schwarzer VW Tiguan auf der Beifahrerseite stark beschädigt. Der Schaden ist etwa 3.000 Euro erheblich. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

