Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach Tritt in den Bauch ermittelt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Nach der Veröffentlichung zweier Fotos eines Tatverdächtigen einer Körperverletzung sind die Personalien der Polizei bekannt.

Anhand mehrerer Zeugenhinweise ist die Identität des zunächst Unbekannten, der am 30.09.2019 im Bereich der Zimmerstraße einer Bielefelderin nach einem Streit in den Bauch trat, geklärt. die Ermittlungen gegen den 55-Jährigen dauern an.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4490233

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell