Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter tritt Opfer in den Bauch - Polizei sucht mit Foto nach dem Mann

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Ein Unbekannter trat bereits am Montag, 30.09.2019, im Bereich der Zimmerstraße einer Bielefelderin nach einem Streit in den Bauch. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann.

Der Täter rempelte gegen 15:05 Uhr an der Zimmerstraße, in Höhe der Stichstraße zur Feilenstraße, einen 36-jährigen Bielefelder an. Es kam zum Streit zwischen dem Unbekannten und dem 36-Jährigen, bei dem eine 38-jährige Bielefelderin versuchte schlichtend einzugreifen. Der Gesuchte trat der Frau in den Bauchbereich und flüchtete in Richtung Herforder Straße. Es gelang dem Opfer, ein Foto des Täters zu machen.

Zeugen bemerkten, dass der Flüchtige in Begleitung einer blonden Frau mit Hund gewesen sei.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Täter/ Gesuchten machen?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

