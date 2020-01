Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche auf Baustellen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bethel - In dieser Woche erhielt die Polizei Kenntnis von zwei Einbrüchen auf Baustellengeländen. Dabei wurde an der Ravensberger Straße Kupferkabel gestohlen und am Grenzweg diverse Elektrogeräte.

Zwischen Donnerstag, 02.01.2020, gegen 16:00 Uhr, und Montag, 06.01.2020, gegen 09:00 Uhr, tauchten Unbekannte an einer Baustelle an der Ravensberger Straße, in Nähe der Einmündung der Helmholzstraße, auf. An dem Baustellenzaun und den verschlossenen Eingängen um das Bürogebäude herum waren keine Beschädigungen erkennbar. Die Einbrecher verschwanden mit einem fünfadrigen, 150 Meter langen Kupferkabel.

An einer Baustelle am Grenzweg öffneten Einbrecher zwischen Mittwoch, 08.01.2020, gegen 16:30 Uhr, und Donnerstag, 09.01.2020, gegen 08:45 Uhr, Elemente eines Bauzauns gewaltsam. Im Anschluss brachen sie einen verschlossenen Container auf dem Gelände einer Klinik auf. Die Unbekannten nahmen eine Dolmar Kettensäge, einen Hilti Laserpointer, ein Hilti Tool-Kit - bestehend aus einem Akku-Bohrer, einem Akku-Schlagschrauber und einer Akku-Flex - einen Makita Schlagschrauber, eine Bosch Schlagbohrmaschine und einen Bosch Bohrhammer an sich und entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Hinweise zu den beiden Einbrüchen und fragen, wer hat in den angegebenen Zeiträumen etwas Auffälliges an den Baustellen bemerkt?

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell