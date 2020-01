Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einer tot aufgefundenen Frau in einer Wohnung in Borgholzhausen.

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gütersloh / Borgholzhausen - Im Rahmen der Obduktion am Mittwoch, den 08.01.2020, wurde beim Opfer ein massives Schädelhirntrauma als Folge erheblicher äußerer Gewalteinwirkungen festgestellt.

Am Donnerstagabend, 09.01.2020, wurde der 36-jährige Lebensgefährte des Opfers dem Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft unter dem Tatvorwurf des Totschlags an. Die Ermittlungen dauern an.

