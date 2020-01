Polizei Bielefeld

POL-BI: In Schlangenlinie über den OWD

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Mittwochabend, 08.01.2020, fiel eine angetrunkene Autofahrerin durch ihre Fahrweise auf dem Ostwestfalendamm auf.

Gegen 18:40 Uhr war eine Bielefelderin mit ihrem Auto auf dem Ostwestfalendamm unterwegs. Ein anderer Autofahrer bemerkte, wie die Frau mit ihrem Pkw Fiat in Schlangenlinie fuhr und auf die Straße Johannistal abbog. Der 50-jähirge Zeuge melde seine Beobachtungen der Polizei.

Streifenbeamte stoppten die Fahrt der 50-jährigen Bielefelderin an der Kreuzstraße. In ihrer Begleitung befand sich ein Kleinkind in dem Fiat. Das Ergebnis des freiwillig durchgeführten Alkoholtests sprach für einen Alkoholgenus der 50-Jährigen. Im Anschluss entnahm ihr eine Ärztin auf der Polizeiwache Ost eine Blutprobe.

