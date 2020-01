Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Fußgänger und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Mittwoch, 08.01.2020, flüchtete ein junger Fußgänger nach einem Unfall an der Oldentruper Straße, nahe der Prießallee. Der Junge verließ den Unfallort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Ein 22-jähriger Fahrrad-Fahrer aus Bielefeld befuhr gegen 13:58 Uhr den Radweg an der Oldentruper Straße in Richtung stadtauswärts. Wenige Meter hinter der Kreuzung Prießallee trat unvermittelt ein Junge, der am rechten Gehwegrand stand, auf den Radweg. Trotz einer Vollbremsung des Radfahrers kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radler erst gegen einen geparkten Toyota und dann zu Boden stürzte. Er erlitt dabei Verletzungen, deren Schwere derzeit noch nicht bekannt ist. Der Junge verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Verletzten oder den Sachschaden zu kümmern. Er soll circa 8 bis 9 Jahre alt sein und mit mehreren anderen Jungen zusammengestanden haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem Jungen machen können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell