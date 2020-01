Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einer tot aufgefundenen Frau in einer Wohnung in Borgholzhausen.

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gütersloh / Borgholzhausen - Am Mittwochmorgen, 08.01.2019, fanden hinzugerufene Polizeibeamte die 37-jährige Frau leblos in ihrer Wohnung an der Straße Am Uphof.

Ein Bekannter der 37-jährigen Borgholzhausenerin verständigte gegen 08:00 Uhr die Polizei, da sie ihm die Wohnungstür nicht öffnete.

Polizeibeamte suchten das Mehrfamilienhaus auf und öffneten die Wohnungstür. In der Wohnung fanden sie die 37-Jährige reglos am Boden liegend vor. Erste Hinweise deuten auf eine äußere Gewalteinwirkung hin. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Daraufhin nahm die Kriminalpolizei Bielefeld gemeinsam mit Gütersloher Beamten die Ermittlungen auf. Die zehnköpfige Mordkommission "Uphof" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Tobias Beuscher ermittelt in dem Tötungsdelikt. Zwei Männer, die in Kontakt mit der Frau gestanden haben sollen, werden derzeit vernommen. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern weiter an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell