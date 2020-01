Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Schülerin

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt -

Eine Schülerin erlitt Mittwochmorgen, 08.01.2020, auf dem Weg zur Schule an der Heeper Straße/ Otto-Brenner-Straße bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen.

Eine 63-jährige VW-Fahrerin aus Hiddenhausen befuhr gegen 07:30 Uhr die Heeper Straße in Richtung Innenstadt. Sie beabsichtigte an der Kreuzung Heeper Straße/ Otto-Brenner-Straße nach links abzubiegen und wartete hinter zwei anderen Fahrzeugen im Kreuzungsbereich den Gegenverkehr ab. Hinter den zwei Fahrzeugen bog die VW-Fahrerin nach links ab und touchierte eine 12-jährige Fußgängerin, die an der dortigen Fußgängerfurt die Straße in Richtung Innenstadt überquerte. Die 12-jährige Bielefelderin stürzt und erlitt dabei leichte Verletzungen. An dem VW Polo entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell