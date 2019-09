Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (19.09.2019), gegen 16.10 Uhr, parkte eine Fahrzeugführerin ihren schwarzen Renault Twingo auf dem Baumgartenparkplatz in Nähe eines Schnellimbisses ab. Als sie gegen 16.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

