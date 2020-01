Polizei Bielefeld

POL-BI: Schul-Einbrecher richten großen Schaden an

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt/ Brackwede-

Unbekannte stiegen zwischen Donnerstagnachmittag, 02.01.2020, und Montagmorgen, 06.01.2020, in drei Schulen ein und richteten dabei großen Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Schulen, Beobachtungen gemacht haben.

Nachdem eine Mitarbeiterin am Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr, die Schule an der Kölner Straße verschlossen hatte, bemerkte Freitagmorgen, gegen 06:45 Uhr, die Hausmeisterin der Schule den Einbruch. Die Täter stiegen über den Zaun auf das Schulgelände und schlugen die Glasscheibe der Zugangstür im Bereich des Schulhofes ein, um in die Schule zu gelangen. Im Gebäude schlugen sie an einer verschlossenen Glastür eine Scheibe, und an mehreren verschlossenen Holztüren die Türblätter, ein. Insgesamt richteten sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro an.

Unbekannte stiegen nach Sonntagabend, 22:00 Uhr, über den Zaun auf das Gelände der Schule am Nebelswall und warfen die Scheibe einer Tür ein. Sie stiegen ein und beschädigten in der Schule weitere Türen. Die Einbrecher durchsuchten das Sekretariat und ein weiteres Büro und flüchteten mit erbeutetem Geld. Montagmorgen um 07:10 Uhr informierte der Hausmeister der Schule die Polizei über den Einbruch. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Um 08:15 Uhr meldete die Schulleiterin an der Petristraße den Einbruch in die Schule. Täter schlugen die Fensterscheibe des Sekretariats ein und steigen darüber in das Büro ein. Hier öffneten sie gewaltsam mehrere verschlossene Schränke. Ohne Beute traten die Unbekannten die Flucht an.

Personen, die im Tatzeitraum Beobachtungen rund um die Schulen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu wenden.

