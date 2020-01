Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter überfallen Tankstelle - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

Samstagabend, 04.01.2020, überfielen mehrere Räuber eine Tankstelle an der Apfelstraße Ecke Bultkamp. Ihnen gelang mit der Beute die Flucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gingen zwei Maskierte gegen 18:15 Uhr, von der Straße Bultkamp aus, auf das Tankstellengelände an der Apfelstraße und betraten den Geschäftsraum. Während einer der Täter mit einem Rucksack hinter den Tresen ging, forderte sein Begleiter unter Vorhalt einer Schusswaffe den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen. Er verlangte den Inhalt in den Rucksack des zweiten Maskierten zu entleeren. Dieser nahm mehrere Zigarettenschachteln aus dem Regal und packte sie in den Rucksack. Anschließend flüchten die Täter mit Geld und Zigaretten in unbekannte Richtung.

Die Räuber sollen circa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß und schlank sein. Einer trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose, schwarze sportliche Schuhe und hielt eine schwarze Schusswaffe in der Hand. Der Andere trug eine Brille, eine grau-schwarze Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, graue sportliche Schuhe und einen Rucksack. Beide waren mit einem schwarzen Tuch im Gesicht vermummt und sprachen akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die Beobachtungen am und rund um den Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell