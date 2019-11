Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kurzfristige Schließung der Polizeiwache Alter Markt

Mönchengladbach (ots)

Aufgrund von nicht vorhersehbaren Sanierungsarbeiten in der Polizeiwache am "Alter Markt" ist diese kurzfristig geschlossen.

Die Schließung wird vermutlich bis mindestens nächster Woche Dienstag, 26. November 2019 andauern. Wir bitten die Bürger mit Ihrem Anliegen, sofern dieses nicht telefonisch vorgetragen werden kann, sich entweder an die Polizeidienststellen in Rheydt und an der Krefelder Straße oder an eine der bekannten Bezirksdienststellen zu wenden. Natürlich steht auch noch die Möglichkeit zur Verfügung, Anzeigen online zu erstatten: https://lka.polizei.nrw/artikel/internetwache. In Notfällen wählen Sie bitte immer die 110.

Wir bitten um Ihr Verständnis und werden Sie darüber informieren, wenn die Wache wieder geöffnet werden kann. (cw)

