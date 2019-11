Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Widerrechtliches Eindringen auf das Gelände des Polizeipräsidiums Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Eine Person ist heute (21.11.), gegen 3:20 Uhr, durch Übersteigen des Zaunes widerrechtlich auf das Gelände des Polizeipräsidiums Mönchengladbach an der Krefelder Straße eingedrungen und hat das Gelände nach weniger als einer Minute mit einer Tragetasche verlassen. Dabei wurde sie von einer zweiten Person unterstützt. Das Eindringen auf das rückwärtige Polizeigelände geschah unter Verwendung von zwei mitgebrachten Leitern, die jeweils auf der Außenseite und der Innenseite an den Zaun gelehnt wurden. Die Tat wurde durch die polizeiliche Videoüberwachung aufgezeichnet. Zur Tatzeit war die Handlung nicht bemerkt worden. Später in der Nacht entdeckte ein Polizeibeamter die beiden Leitern. Diese Entdeckung führte zu sofortigen polizeilichen Schutz-und Aufklärungsmaßnahmen. Das Polizeigelände, hier der rückwärtige Bereich (Parkplätze für Dienstkraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), wurde intensiv, auch unter Einsatz eines Sprengstoffspürhundes, abgesucht. Nach Abschluss dieser Maßnahme wurde das Gelände wieder für den polizeilichen Gebrauch freigegeben.

Die Polizei Mönchengladbach stellt derzeit einen Zusammenhang zu einer Fahrzeugsicherstellung von Samstag, 16.11.2019 her. Das Auto war wegen des Verdachts, dass sich im Fahrzeug Betäubungsmittel befinden, sichergestellt und auf das Gelände des Polizeipräsidiums Mönchengladbach verbracht worden. Das Fahrzeug war bislang nicht geöffnet und durchsucht worden, weil noch kein Fahrzeugschlüssel des Berechtigten vorlag, die Erlangung aber in Aussicht stand.

Die Videoaufzeichnung zeigt zwei schlanke Personen. Eine Person hatte graue Bekleidung an(vermutlich Jogginganzug mit Kapuze). Die andere Person trug vermutlich schwarze Bekleidung (ebenfalls vermutlich Jogginganzug mit Kapuze). Beide verdeckten mit der Kapuze ihr Gesicht. Die Person mit der grauen Bekleidung war es, die unter Zuhilfenahme der beiden Leitern den Zaun überkletterte und mit einer Tragetasche das Polizeigelände auf gleichem Wege verließ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich des Polizeipräsidiums Mönchengladbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit diesem Geschehen in Verbindung gebracht werden können? Hinweise an die Polizei Mönchengladbach, Tel. 02161-29-0.

Die Polizei Mönchengladbach nimmt den Vorfall zum Anlass, die Sicherungsmaßnahmen des Geländes zu analysieren. Darüber hinaus bereitet sie den Sachverhalt intern nach, um zukünftige Vorfälle ähnlicher Art zu verhindern.(wr)

