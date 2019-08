Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Kasseler Nordstadt: Genauer Tatablauf noch unklar; weiterhin Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie bitte auch die am Freitag, dem 23. August 2019, um 15:08 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4356476 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel-Nord: Nachdem am Donnerstag, dem 22. August 2019, eine Auseinandersetzung in der Kasseler Nordstadt für einen 20-Jährigen mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung endete, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie sich bei den Ermittlungen durch die Beamten des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo herausstellte, gab es bereits am selben Abend vor einem Haus in der Friedrich-Wöhler-Straße offenbar eine Auseinandersetzung zwischen dem 20-Jährigen und zwei Personen, die zwischenzeitlich identifiziert werden konnten. Der Streit, bei dem das Opfer aus einer Gruppe heraus schließlich gegen 21:30 Uhr mit dem Messer verletzt wurde, ereignete sich etwa 50 Meter weiter, in der Helmholtzstraße vor der Hausnummer 9a, im Bereich dortiger Mülltonnen. Der genaue Tatablauf, einzelne Tatbeteiligungen und die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden weiterhin gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

