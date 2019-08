Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mountainbikefahrer streift Kind und flüchtet; zehnjähriges Mädchen verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld:

Eine gestern stattgefundene Unfallflucht, bei der ein zehnjähriges Mädchen durch die Berührung mit einem unbekannten Mountainbikefahrer Verletzungen am Unterarm und am Fuß erlitt, beschäftigt aktuell die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Zweiradfahrer geben können.

Das zehnjährige Mädchen erschien mit ihrem Vater am Mittwochabend beim Polizeirevier Süd-West in Baunatal und berichtete dort von dem Unfall. Wie sie bei den aufnehmenden Polizisten angab, stieg sie am Mittwochmittag auf dem Heimweg von der Schule gegen 12:45 Uhr an der Haltestelle "Süsterfeld" in der Eugen-Richter-Straße aus der Straßenbahn aus. Direkt nach dem Aussteigen soll ein Fahrradfahrer, der auf dem Bahnsteig fuhr und aus Richtung Helleböhn kam, sie gestreift haben. Dadurch kam sie zu Fall und verletzte sich am rechten Fuß sowie am linken Unterarm. Der Zweiradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Wilhelmshöhe fort. Die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Mountainbike mit einem orangefarbenen Schriftzug am oberen Holm handeln. Das Rad hatte einen Gepäckträger. Der Fahrer war männlich, schlank und trug keinen Helm. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100.

