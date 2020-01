Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub im Park an der Dornberger Straße

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Hoberge-Uerentrup-

Zwei Täter raubten am Freitag, 03.01.2020, im Bereich der Grünanlagen an der Dornberger Straße einem Bielefelder die Uhr.

Ein Bielefelder erstattete Freitagmittag bei der Polizei eine Anzeige. Er lief gegen 10:30 Uhr im Bereich des Parks am Bauernhausmuseum eine Runde. Als er am westlichen Ende der oberen Ochsenwiese war, sprachen ihn zwei Unbekannte an und fragten zunächst nach dem Weg zur nächsten Bushaltestelle. Anschließend erfragten sie die Uhrzeit. In dem Moment, in dem der Bielefelder auf seine Uhr sah, zog einer der Männer ein Messer und forderte ihn auf, Portemonnaie und Handy auszuhändigen. Der Bielefelder hatte beides nicht dabei, so dass die Täter die Herausgabe seiner hochwertigen Uhr verlangten. Danach flüchteten sie und trennten sie sich im Bereich des Museums, so dass der Bielefelder sie aus den Augen verlor.

Nach Angaben des Opfers waren die Täter vermutlich Osteuropäer und bekleidet mit dunklen Wollmützen und Adidas Trainingsanzügen. Einer wird als ungefähr 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, schmächtig und mit Dreitagebart, der Zweite als 35 bis 40 Jahre alt, kräftig und mit Vollbart, beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

