Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunken am Neujahrsmorgen aufgefallen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Das Überfahren einer Bordsteinkante am Mittwoch, 01.01.2020, wurde einer alkoholisierten PKW-Fahrerin an der Otto-Brenner-Straße zum Verhängnis.

Eine Streifenwagenbesatzung befuhr gegen 01:25 Uhr von der Detmolder Straße kommend die Otto-Brenner-Straße in Richtung Oldentruper Straße. Vor dem Polizeiwagen fuhr ein VW Golf und bog an der Einmündung zum Ehlentruper Weg nach links ab. Die Golf-Fahrerin holte bei dem Abbiegemanöver weit nach rechts aus und fuhr über die Bordsteinkante. Nach dem Fahrfehler folgten die Polizisten dem Wagen und hielten ihn an.

Bei der Überprüfung bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein Alkohol-Test bei der 53-jährigen Fahrerin verlief positiv. Eine Ärztin entnahm der Bielefelderin auf der Wache eine Blutprobe. Ihren Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell