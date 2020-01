Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht dank schnell entschlossener Zeugen gescheitert

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Stieghorst-

Zeugen riefen am Dienstag, den 31.12.2019, die Polizei und meldeten eine Unfallflucht an der Detmolder Straße/ Am Wortkamp. Sie verfolgten den Flüchtigen und informierten die Polizei. Die Beamten ermittelten den flüchtigen Fahrer und stellten fest, dass dieser alkoholisiert war.

Eine 56-jährige Bielefelderin wartete mit ihrem PKW um 14:22 Uhr vor der roten Ampel an der Detmolder Straße/ Jagdweg in Fahrtrichtung stadtauswärts. Sie sah einen Transporter, der mit hoher Geschwindigkeit aus dem Jagdweg nach links auf die Detmolder Straße abbog und hörte anschließend einen lauten Knall. Die Bielefelderin schaute sich um und sah, dass der Transporter offensichtlich gegen einen geparkten Anhänger sowie ein Verkehrsschild gefahren war. Die Zeugin beobachtete, dass der Fahrer den Transporter zurücksetzte und in die Flensburger Straße flüchtete.

Sofort wendete die Zeugin und nahm die Verfolgung auf. Als sie in die Flensburger Straße einbog, machte sich ein 74-jähriger Unfallzeuge bemerkbar. Gemeinsam suchten sie nach dem Flüchtigen und fanden den stark beschädigten Transporter schließlich verlassen am Fahrbahnrand geparkt.

Die hinzugerufenen Polizisten ermittelten am Fundort des Fluchtwagens einen 51-jährigen Bielefelder als Fahrer. Sie suchten die Wohnung des Bielefelders auf und nahmen im Gespräch Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Ein Arzt entnahm dem 51-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

