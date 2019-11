Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - Beifahrertür eines Pkw geöffnet - Zusammenstoß mit einer Radfahrerin

Wilhelmshaven (ots)

Jever. Am Montagmittag, 18.11.2019, kam es gegen 12:25 Uhr in der Schützenhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 71- jährige Beifahrerin eines Pkw öffnete die Fahrzeugtür und übersah beim Aussteigen dabei die auf dem Radweg befindliche 67-Radfahrerin, die ordnungsgemäß den Radweg in Richtung Rahrdum befuhr. Die Radfahrerin blieb mit der Pedale des Fahrrades an der Tür hängen und kam zu Fall. Durch diesen Sturz wurde die 67-Jährige am Kopf verletzt und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw und am Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

