Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus einem Pkw in Schortens - Unbekannte schlagen die Seitenscheibe mit einem Gullideckel ein

Wilhelmshaven (ots)

schortens. In der Nacht zum 18.11.2019 schlugen Unbekannte bei einem in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße abgestellten Pkw die Seitenscheibe ein. Für dieses Einschlagen bzw. Einwerfen wurde ein Gullideckel genutzt und aus dem Pkw das im Fahrzeug befindliche Portmonee entwendet.

Da das Einwerfen mit einem Gullideckel aufgefallen sein könnte, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Personen, denen etwas Verdächtiges in der Nacht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/ 9211-0 in Verbindung zu setzen.

