Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in einen Geräteschuppen in Sande - Täter kneift ein Vorhängeschloss durch und entwendet hochwertiges Elektrowerkzeug

Wilhelmshaven (ots)

Sande. Bislang unbekannte Täter kniffen in der Zeit vom 13.11., 20:00 Uhr - 18.11.2019, 12:00 Uhr, ein Vorhängeschloss zu einem Geräteschuppen auf und gelangten auf diese Weise in den Schuppen in der Straße Wedefeld. Aus dem Geräteschuppen wurden offensichtlich zielgerichtet hochwertige Elektrowerkzeuge der Marke Makita und Festool entwendet.

Zeugen, denen in dem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell