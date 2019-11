Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte zerkratzen den Fahrzeuglack eines Mercedes und eines VW - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

jever und schortens. Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit vom 16.11., 16:30 Uhr - 17.11.2019, 09:30 Uhr, den Fahrzeuglack eines auf einem öffentlichen Parkplatz des Friedhofes in der Schulstraße abgestellten Pkw Mercedes V-Klasse. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften die Beschädigungen mit einem spitzen Gegenstand durchgeführt worden sein.

Außerdem wurde in der Zeit vom 12.11., 16:00 Uhr - 17.11.2019, 17:00 Uhr, der Fahrzeuglack im Heckbereich eines im Brauerweg, in Höhe der Hausnummer 2 in Schortens abgestellten Pkw VW Passat beschädigt.

In beiden Fällen bittet die Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 um Zeugenhinweise.

